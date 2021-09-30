Голландец назвал особенности, которые европейцам стоит перенять у русских

В «Яндекс. Дзен» обратили внимание на видеоролик голландца по имени Ари, где блогер восхищается Россией. Канал «Smapse News: Образование и наука» прокомментировал список из 11 вещей, которые, по мнению Ари, европейцы должны перенять у россиян.

Голландец восхищается возможностью жителей российских городов выезжать за город и проводить свободное время на даче. При этом Ари поразило разнообразие русской кухни, которая вбирает в себя огромное количество блюд из-за многонациональности России.

На удивление авторов статьи, подданный Нидерландов считает, что россияне обладают критическим мышлением и, в отличие от большинства голландцев, с недоверчивостью относятся к собственной власти. Он также оценил климат России и заявил, что с наступлением глобального потепления, большинство территорий останутся в целости.

Ранее китайский журналист рассказал о главных минусах российских женщин, которые делают невозможными отношения с ними. Главной и очевидной причиной китайский представитель СМИ назвал различия в менталитете и культурных традициях. Проблема в принципиально ином подходе россиянок к браку и межличностным взаимоотношениям. Второй минус — слишком непредсказуемый, а порой и очень резкий характер женщин из России.