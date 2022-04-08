Голикова заявила об отсутствии роста безработицы в России

В России нет роста регистрируемой безработицы. Ситуация на рынке труда стабильная, но есть структурные изменения. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, её слова приводит РИА Новости.

Ситуация на рынке труда по-прежнему остаётся стабильной, рост регистрируемой безработицы не отмечается. При этом мы видим структурные изменения: увеличивается число граждан, которые работают в режиме неполного дня, а также в режиме простоя, — сказала она.

Голикова подчеркнула, что недопущение роста безработицы и сохранение рабочих мест является приоритетом для властей. По её словам, на это направлены все превентивные меры.

Вице-премьер также отметила, что в последнее время в интернете растёт число вакансий. Лидируют по количеству предложений такие сферы, как производство и промышленность, строительство и здравоохранение, отметила вице-премьер.

Доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Александр Щербаков в конце марта заявил, что предпосылок для резкого роста безработицы в России нет. По его словам, велика вероятность, что уход иностранных компаний с рынка РФ является временным и многие из них продолжат работу на территории страны.

В правительстве России заявили, что направят на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы порядка 40 млрд рублей. Отмечается, что источником финансирования станет резервный фонд кабмина.