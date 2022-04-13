Голикова заявила о сокращении числа детей-сирот на 34%

Число детей-сирот сократилось в России за последние пять лет на 34%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «Жить и воспитываться в семье». По её словам, этого удалось добиться благодаря слаженной работе всех структур, занятых в семейном устройстве, передаёт ТАСС.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственном банке данных и подлежащих устройству в семью, сократилось на 34%, — сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что сейчас российские власти должны решать новые задачи по семейному жизнеустройству детей старшего возраста и детей, у которых есть серьёзные заболевания и инвалидность. По её словам, особое внимание российские власти уделяют семьям, которые приняли ребёнка, оставшегося без попечения родителей. Так, в данное время созданы и работают 3623 службы сопровождения во всех регионах России.

Совершенствуется законодательство Российской Федерации, направленное на защиту и благополучие детей, находящихся в организациях для детей-сирот, — добавила Голикова.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что более 24 тысяч сирот Подмосковья из 25 675 устроены в семьи. По её словам, этого удалось добиться благодаря развитию института приёмных родителей.

В апреле Московская область предложила помощь по устройству детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик в приёмные семьи. С инициативой выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак отметил, что для помощи сиротам будет создан штаб под руководством уполномоченных по правам ребёнка с обеих сторон. Главный рабочий вопрос, по его мнению, — синхронизация законодательств.