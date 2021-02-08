Голикова заявила о медленном приближении России к нормальной жизни

https://static.news.ru/photo/d5ec6ee2-6a21-11eb-bbf1-96000091f725_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Благодаря снижению напряжённости в ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19), РФ медленно, но верно приближается к нормальной жизни, рассказала 8 февраля 2021 года вице-премьер России Татьяна Голикова. По её словам, тенденция особенно благоприятна для представителей сферы искусства, так как несмотря на все преимущества цифровых технологий, ничто в культуре не заменит живого общения со зрителями, настоящих аплодисментов и эмоциональное восхищение.

Всё-таки мы потихонечку оттаиваем, всё-таки пандемия потихонечку отступает. Очень хочется, чтобы этот положительный тренд продолжился <...>. Ситуация стабилизируется, и мы, хотя и медленными темпами, но приближаемся к нормальной жизни, — цитирует чиновницу РИА Новости.

Она также высказалась о снятии ограничений в стране, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Политик подчеркнула, что они не могут быть сняты полностью до формирования коллективного иммунитета. Вместе с тем, по её словам, хотя суточные показатели заболеваемости в регионах сильно дифференцированы, в целом ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Голикова прокомментировала также уровень смертности в стране — за 2020 год показатель вырос на 17,9%. Вице-премьер пояснила, что это «избыточная смертность», включающая в себя летальные исходы от коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что профессор вирусологии НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн не согласился с оптимистичным прогнозом пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о сроках возвращения россиян к нормальной жизни. Представитель Кремля заявил, что к середине лета коронавирус в России будет побеждён.

Альтштейн в беседе призвал оценивать успехи в борьбе с распространением коронавируса более сдержанно. По его словам, летом будет заметное снижение заболеваемости. Но по-настоящему «безынфекционной», «безвирусной» жизни этим летом вряд ли можно ожидать.