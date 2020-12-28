Голикова заявила, что в правительстве присутствовали «COVID-диссиденты»

https://static.news.ru/photo/34ca1954-4917-11eb-9a02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

В правительстве РФ ранее присутствовали так называемые COVID-диссиденты, которые усиленно отрицали существование коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, в настоящее время таких людей среди министров уже нет.

COVID-диссиденты? Я думаю, что уже сейчас нет, — отметила Голикова в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Ещё в июне 2020 года 23,2% жителей России не верили в существование COVID-19. Позднее людям пришлось изменить своё мнение, так как многие из них столкнулись с инфекцией в реальной жизни.

Медики за последние сутки вылечили 20 480 пациентов с COVID-19 в России. За всё время пандемии в РФ выздоровели 2 471 309 граждан. Кроме того, число умерших за последние сутки увеличилось на 487. Всего от недуга в стране скончались 55 265 человек. Также выявлено 27 787 случаев коронавируса за последние сутки в 84 регионах.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство россиян на Новый год загадают окончание пандемии коронавируса в 2021 году и найти чемодан с миллионом долларов, свидетельствуют данные опроса.

О намерении загадать окончание пандемии заявили 35% опрошенных, 20% хотели бы найти чемодан с миллионом долларов. Чуть меньшее количество россиян, чем выбравшие эти два варианта, будут желать здоровья себе и близким (51%).