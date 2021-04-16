Голикова заявила, что снимать ограничения из-за COVID надо осторожно

https://static.news.ru/photo/2f8c5784-9e8c-11eb-8051-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящий момент темпы вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа на территории России показывают, что вскоре можно ждать снятия ограничений, введённых на фоне распространения COVID. Однако отказываться от соответствующих мер нужно осторожно. Об этом в пятницу, 16 апреля, на заседании коллегии Минздрава заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что, по имеющимся сведениям, к настоящему моменту от коронавируса в стране вакцинацию прошли более восьми миллионов граждан. Как подчеркнула Голикова, сейчас России важно не растерять тот уровень, которого уже удалось добиться. В первую очередь это касается ограничений на фоне пандемии. Вице-премьер сказала, что россияне в большом числе уже расслабились, однако инфекция ещё не ушла, поэтому ограничения нужно снимать осторожно.

Наша с вами работа по вакцинации населения — это важнейшая часть, неслучайно Россия стала первой страной, которая зарегистрировала первую в мире вакцину. Это оказалось чрезвычайно важным, нужным и в правильное время. Здесь была показана цифра более 8 млн, сейчас количество существенно больше, объёмы вакцинации в России нарастают, и это хорошо, — цитирует Голикову ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, Российской Федерации лучше других стран удаётся справляться со сложностями, появившимися на фоне коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в пятницу, 16 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.