Голикова заявила, что пандемия COVID-19 в РФ отличается по своей специфике

https://static.news.ru/photo/e98620f2-4a8b-11eb-8626-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специфика пандемии COVID-19 в России в значительной мере отличается от других стран, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Специфика протекания пандемии в России, она очень отличается от того, что было в других странах, — отметила Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, Россия вступила в пандемию коронавируса в середине марта 2020 года. При этом у страны было 2,5 месяца на подготовку системы здравоохранения. В то время как в других государствах фиксировались высокие показатели заболеваемости и смертности, в России ситуация складывалась гораздо лучше. Активная же фаза пандемии COVID-19 наступила весной — тяжёлыми месяцами стали апрель и май, а также середина июня, заключила Голикова.

По данным на 30 декабря, за последние сутки в России зафиксировано 26 513 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, продолжается постепенное снижение суточной заболеваемости. Для сравнения: накануне было выявлено 27 002 заболевших.

Также за прошедшие 24 часа в стране выздоровело 29 235 пациентов. Болезнь унесла жизни 599 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости воздержаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от COVID-19. По её словам, в этот период следует пожалеть организм и «чуть потерпеть».