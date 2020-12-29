Голикова заявила, что от коронавируса скончался 70 921 россиянин

https://static.news.ru/photo/90ece408-4a8b-11eb-ba54-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: government.ru

За время пандемии в России от коронавируса скончался 70 921 человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Согласно официальным данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, на данный момент в стране зафиксировано 56 426 летальных случаев. Однако, по словам Голиковой, их реальное число не только превышает 70 тысяч, но также большое количество смертей учитываtтся как те, на которые коронавирусная инфекция повлияла.

70 921 умерший — это исключительно от причины смертности "COVID", он официально подтверждён и не подвергается никакому сомнению. За исключением того, что эта цифра в последующие месяцы может несколько корректироваться только потому, что каждый день приходят обновлённые данные патологоанатомических вскрытий. Ещё 45 109 — это смертность от других причин, но во всех этих случаях у умерших был положительный тест на COVID. Это значит, что люди, как правило, страдали хроническими заболеваниями. <...> И для оценки ситуации влияния, последствий, мы учитываем эти 45 109 случаев как смертность, на которую COVID повлиял, — заявила Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

Вице-премьер надеется, что Россия совместно с другими странами будет работать над методологией учёта смертности от коронавируса. Она подчеркнула, что мир столкнулся с новым заболеванием, соответственно, и смертность от него является новой в статистике любого государства.

Нам ещё предстоит совместно, надеюсь, на базе Всемирной организации здравоохранения выработать методологию, а также учитывать эту новую добавленную смертность от COVID, — добавила Голикова.

Как ранее писал NEWS.ru, Татьяна Голикова сравнила российские вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и «ЭпиВакКорону». Оба препарата уже поставляются в регионы.

По словам Голиковой, обе вакцины являются хорошими и эффективными, хоть и имеют разные свойства. Никаких побочных эффектов на данный момент не выявлено.

15 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Российский кабмин уже получил логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах. На следующий день российская биотехнологическая компания Biocad приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории страны.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.