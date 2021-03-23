Голикова высказалась о возможности обязательной вакцинации в России

https://static.news.ru/photo/ddcb736a-8bb9-11eb-8f13-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ от добровольности вакцинации от COVID-19 был бы неправильным решением, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Мне кажется, «переламывать» сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти [прививаться] или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, — это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные, — пояснила она.

Голикова напомнила, что кому-то, например, нельзя ставить прививку по медицинским соображениям.

Также вице-премьер отметила большой опыт России в вопросе массовой вакцинации граждан, добавив, что население уже привыкло, что это процедура является добровольной, передаёт RT.

Ранее NEWS.ru писал, что Голикова объяснила, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом за рубежом. По её словам, одной их причин такой ситуации является то, что страны перманентно закрывались. Кроме того, она заявила, что масочный режим в России может быть полностью отменён, когда в стране будет сформирован коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции.