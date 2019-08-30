https://static.news.ru/photo/80d1c1d4-cbe2-11e9-8be1-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вице-премьер по вопросам социальной политики РФ Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.

По её словам, после федеральной проверки и контроля проблемы со стороны Минздрава все вопросы по данной ситуации урегулированы, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что все написавшие заявления об увольнении хирурги из Нижнего Тагила вернулись к исполнению своих обязанностей. Все они получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август.

О кадровых проблемах в городе стало известно в конце июля. Все врачи-хирурги в тагильской больнице № 1 написали заявление на увольнение. Поводом для ухода сотрудников стали низкие зарплаты. Их протест поддержали коллеги из двух других медучреждений.