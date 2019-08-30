Вице-премьер по вопросам социальной политики РФ Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
По её словам, после федеральной проверки и контроля проблемы со стороны Минздрава все вопросы по данной ситуации урегулированы, передаёт
Как писал News.ru, ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что все написавшие заявления об увольнении хирурги из Нижнего Тагила вернулись к исполнению своих обязанностей. Все они получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август.
О кадровых проблемах в городе стало известно в конце июля. Все врачи-хирурги в тагильской больнице № 1 написали заявление на увольнение. Поводом для ухода сотрудников стали низкие зарплаты. Их протест поддержали коллеги из двух других медучреждений.