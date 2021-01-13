Голикова: в России с начала года выявили около 285 тысяч больных COVID-19

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С начала года в России выявлено около 285 тысяч больных коронавирусом. Это на 15% меньше, чем за последние 12 дней 2020 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Также снизился и суточный показатель заболеваемости коронавирусом в стране — с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения.

Ситуация в регионах страны по-прежнему различается, но за последние две недели число регионов, где отмечается снижение или стабилизация заболеваемости, — 83. В двух регионах продолжается пока рост, — отметила она.

Голикова также отметила, что в настоящее время в российских регионах в среднем заняты 69,2% больничных коек для пациентов с COVID-19. Кроме того, в новогодние праздники в регионах лекарствами были обеспечены 813,5 тысяч амбулаторных пациентов с коронавирусом. С 11 по 14 января также поставят ещё 600 тысяч доз вакцины от COVID-19, передаёт ТАСС.

Ранее в ВОЗ оценили уровень заболеваемости COVID-19 в России. Как сообщила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович, количество заражённых коронавирусом в России снижается, однако мировые показатели остаются высокими. По её словам, в глобальном срезе на прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано около 5 млн случаев заболевания и более 85 тысяч случаев смерти.

Вуйнович также предупредила, что прошедшие вакцинацию от COVID-19 граждане должны продолжать носить маски и соблюдать другие меры предосторожности. По её словам, прививка учит организм бороться с вирусом, но при этом нет 100-процентной гарантии того, что человек не заболеет.