Голикова: в России более 1,1 миллиона человек живут с ВИЧ

https://static.news.ru/photo/19d0efd8-6492-11eb-a9d0-96000091f725_660.jpg

Более 1,1 миллиона человек в России живут с ВИЧ. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова сообщила, что на начало 2020 года в мире насчитывалось 38 млн человек с ВИЧ, две трети из них проживают в африканском регионе. Главной причиной смерти людей с этим заболеванием становится туберкулёз, сообщает РИА Новости.

Также Голикова рассказала, что в 2020 году на 100 тысяч населения показатель новых случаев заболевания ВИЧ составил 40,77. По словам вице-премьера, за 2017–2019 годы число впервые выявленных лиц с ВИЧ снизилось почти на 7%. Также в России отмечается снижение темпов прироста заражения с 13,4% в 2012 году до 2,2% в 2018 году.

Она рассказала, что в 2020 году в сравнении с 2019 годом на 4,3% снизилось число умерших с ВИЧ. Средний возраст умерших составляет 39 лет.

Вирус иммунодефицита человека постепенно разрушает иммунную систему, пока сопротивляемость организма болезням не становится крайне низкой. СПИД, синдром приобретённого иммунодефицита, — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.

Как писал NEWS.ru, помощник главы Минздрава Ляля Габбасова ранее рассказала, что число пациентов с ВИЧ в РФ продолжит расти, так как в данный момент не все заражённые получают антиретровирусную терапию. По её словам, в 2019-м общее количество людей с ВИЧ в РФ составило 863 901, обследовали на наличие ВИЧ 40,5 млн жителей страны, кроме того, анализы сдали 2,5 млн иностранцев.