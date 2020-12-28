Голикова: в гражданский оборот пустят вдвое больше доз вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b45a8d00-4914-11eb-875c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Свыше 1 млн доз вакцины против нового коронавируса «Спутник V» выпустят в гражданский оборот по итогам декабря, что в два раза превышает запланированный объём, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время брифинга 28 декабря 2020 года.

Массовая вакцинация жителей России от коронавируса стартовала 5 декабря. Прививка доступна для отдельных групп граждан — в первую очередь привиться разрешили врачам, преподавателям и тем, чья профессия связана с регулярными контактами с незнакомцами. При этом вакцина оставалась недоступной для людей старше 60 лет до окончания соответствующих испытаний.

Мы уже сейчас видим, что наши возможности с точки зрения организации производства вакцин и выпуска их в гражданский оборот за декабрь существенно возросли. С учётом сегодняшнего дня мы выпустим в гражданский оборот более 1 миллиона доз вакцины, которая будет доступна в декабре, в январе, и это в 2,1 раза больше, чем мы предполагали, когда запускали масштабную вакцинацию, — цитирует Голикову ТАСС.

Она добавила, что привилась ещё на стадии клинических исследований российского препарата. В настоящее время в РФ зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего вещества, над которым трудятся специалисты центра имени Чумакова РАН.

По мнению Голиковой, продолжение вакцинации позволит к весне улучшить эпидемиологическую ситуацию. Она подчеркнула, что в новогодние праздники процесс не должен останавливаться. Особенно это важно в связи с тем, что процедура проводится в два этапа.

Как ранее писал NEWS.ru, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что россиян необходимо убедить в важности вакцинации от COVID-19. По его словам, убеждённость некоторых граждан в том, что инфекция их не затронет или они приобретут иммунитет, переболев коронавирусом в лёгкой форме, не имеет научного обоснования.