https://static.news.ru/photo/086933d8-6e82-11ea-8623-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У России достаточно сил и финансовых средств для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом она отметила, что власти с благодарностью примут помощь бизнеса.

На сегодняшний день у государства достаточно ресурсов и инструментов для успешной борьбы с инфекцией, — цитирует её «Интерфакс».

По её словам, взаимодействие государства и бизнеса на фоне пандемии будет способствовать сохранению устойчивости экономики. Ранее акционеры «Альфа-Групп» решили передать прибыль инвестиционной компании А1 в сумме 1 млрд рублей в распоряжение Оперативного штаба по противодействию инфекции.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин обратится к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Трансляция начнётся по телевидению в ближайшие часы.