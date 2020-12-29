Голикова сравнила две российские вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/73adf4ce-4a6b-11eb-803f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сравнила российские вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и «ЭпиВакКорону». Оба препарата уже поставляются в регионы.

По словам Голиковой, обе вакцины являются хорошими и эффективными, хоть и имеют разные свойства. Никаких побочных эффектов на данный момент не выявлено.

«Спутник», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьёзных побочных эффектов. Она достаточно хорошо работает — и та, и другая. Они абсолютно разные — одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трёх составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ, — цитирует вице-премьера РИА Новости.

15 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Российский кабмин уже получил логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах. На следующий день российская биотехнологическая компания Biocad приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории страны.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.

Как ранее писал NEWS.ru, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведёт переговоры с одной из китайских фармакологических компаний о начале производства российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» в Китае, заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Он также добавил, что переговоры затрагивают не только коммерческие вопросы, но и целый круг технических и организационных вопросов. Вопрос производства вакцины обсуждается непросто, однако уже наметился определённый прогресс. Известно, что Tibet Rhodiola Pharma намерена произвести как минимум 40 млн комплектов вакцины «Спутник V».