Голикова сообщила о суточном приросте случаев коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/f53bc7be-0254-11eb-9206-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа вырос в 1,7 раза. Об этом 29 сентября на совещании президента страны Владимира Путина с членами кабинета министров заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 1 167 805 человек. За время пандемии от коронавируса скончались 20 545 жителей РФ (+160 за сутки), выздоровели 952 399 пациентов (+6479 за сутки).

Как отметила Голикова, прирост заболеваемости в течение суток вырос с 1,7 раза — с 3,1 до 5,5 раза на 100 тысяч населения.

С 21 сентября число регистрируемых случаев заболевания возросло до 8 232, — приводит слова вице-премьера РИА Новости.

Как передавал NEWS.ru, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России контролируема, в зависимости от числа заболевших в регионах могут вводиться ограничения. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.