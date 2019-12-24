Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что смертность в стране за десять месяцев 2019 года снизилась на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года.
Смертность населения снизилась на 1,7%, — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».
По её словам, показатель мог быть выше, так как есть вероятность неправильного кодирования причин смертности.
Как ранее писал NEWS.ru, число случаев младенческой смертности в России за четыре последних года снизилось на 41%.
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