https://static.news.ru/photo/ec750a18-2687-11ea-9154-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что смертность в стране за десять месяцев 2019 года снизилась на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Смертность населения снизилась на 1,7%, — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, показатель мог быть выше, так как есть вероятность неправильного кодирования причин смертности.

Как ранее писал NEWS.ru, число случаев младенческой смертности в России за четыре последних года снизилось на 41%.