Голикова: ситуация с COVID-19 в РФ стабилизируется

https://static.news.ru/photo/4810c15a-6a16-11eb-af42-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в РФ стабилизируется, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что суточные показатели заболеваемости в регионах сильно дифференцированы. В два и более раз выше среднего по РФ они зафиксированы в республиках Карелия, Калмыкия, в Санкт-Петербурге.

По её словам, минимальный уровень распространения недуга выявлен в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае, передаёт РИА Новости.

По-прежнему в стране поддерживается высокий уровень тестирования [на COVID-19], и это позволяет нам на ранних стадиях выявлять случаи новой коронавирусной инфекции и своевременно принимать надлежащие меры, — рассказала Голикова.

Она также прокомментировала уровень смертности в РФ. По предварительной информации Росстата, показатель в РФ за 2020 год увеличился на 17,9% по сравнению с 2019-м. По её словам, «это избыточная смертность», включающая в себя летальные исходы от COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что появление в России уже трёх вакцин от коронавируса является крупным научным успехом страны, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, РФ благодаря своим специалистам занимает лидирующие позиции в мире в разработке вакцины от COVID-19.