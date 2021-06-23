Голикова: россияне сами несут ответственность за выезд за границу

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что выезд в отпуск за границу — личный риск и ответственность каждого человека. Об этом она рассказала в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос главы государства, согласно которому зарубежные поездки в условиях пандемии коронавируса являются личной ответственностью и риском россиян, Голикова выразила полное согласие с президентом.

Да, Владимир Владимирович, да, — сказала она.

Ранее Голикова порекомендовала властям регионов брать пример с Москвы и вводить аналогичные ограничения в связи с распространением коронавируса. Речь, в частности, идёт о массовых мероприятиях. По словам Голиковой, их необходимо резко ограничить вплоть до отмены.

Сегодня Москва обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки, который держался с января, — 88 человек. В столице выявлено 6534 новых случая заражения за последние 24 часа. Рекордный суточный прирост был зафиксирован 19 июня — 9120 случаев.

В целом по России суточный прирост заражения составил 17 594 случая. Выздоровели 12 660 человек и 548 умерли.