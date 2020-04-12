Голикова: Россия не справится с пандемией к 9 Мая

https://static.news.ru/photo/4f39cce4-7cb2-11ea-a3e8-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не сможет выйти из пандемии к празднику 9 Мая. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя возможность послабления ограничительных мер.

Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из неё мы точно не сможем, — сообщила она в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По её словам, преждевременных выводов сейчас делать не стоит. При этом Голикова выразила надежду, что выход россиян из самоизоляции будет возможен в начале лета.

Ранее вице-премьер заявила, что период с 14 по 16 апреля 2020 года покажет, вышла ли Россия на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Чиновница объяснила, что дата 30 апреля не случайно выбрана главой страны Владимиром Путиным для введения нерабочих дней — необходимы два цикла по 14 дней, чтобы оценить эффект от ограничительных мер, писал NEWS.ru.

В России на сегодняшний день зафиксировано 15,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1291, умерли — 130 человек.