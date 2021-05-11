Голикова: российские вакцины эффективны против индийского штамма COVID

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что российские вакцины от коронавируса эффективно работают против индийского штамма COVID. Её слова приводит ТАСС.
Голикова также уточнила, что случаев заражения этим штаммом коронавируса в России нет.
Может быть, не так, как против референтного штамма, к которому мы уже привыкли, но тем не менее исследования свидетельствуют, что мы защищены, — сказала она.
ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией 11 марта 2020 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в китайском городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года. С 14 января 2021 года эксперты ВОЗ почти месяц находились в Китае. Они не смогли определить роль рынка морепродуктов в Ухани в распространении вируса.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что РФ получила индийский штамм коронавируса. Он добавил, что к вакцине от COVID-19 «Спутник Лайт» российского производства уже есть большой интерес.