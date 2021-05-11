Голикова: российские вакцины эффективны против индийского штамма COVID

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Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что российские вакцины от коронавируса эффективно работают против индийского штамма COVID. Её слова приводит ТАСС.

Голикова также уточнила, что случаев заражения этим штаммом коронавируса в России нет.

Может быть, не так, как против референтного штамма, к которому мы уже привыкли, но тем не менее исследования свидетельствуют, что мы защищены, — сказала она.

ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией 11 марта 2020 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в китайском городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года. С 14 января 2021 года эксперты ВОЗ почти месяц находились в Китае. Они не смогли определить роль рынка морепродуктов в Ухани в распространении вируса.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что РФ получила индийский штамм коронавируса. Он добавил, что к вакцине от COVID-19 «Спутник Лайт» российского производства уже есть большой интерес.