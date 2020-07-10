Голикова рассказала, в какие страны РФ будет возобновлять полёты

https://static.news.ru/photo/ad312e16-c2bf-11ea-8d7f-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала критерии, которыми будет руководствоваться правительство, решая вопрос о возобновлении авиасообщения в ту или иную страну.

Во-первых, рост числа заразившихся коронавирусом не должен превышать там в среднем 1% в сутки. Во-вторых, в течение двух недель в среднем должны заражаться не более 40 человек на 100 тыс. жителей, а коэффициент распространения коронавируса не должен превышать 1.

При этом въезжающие в Россию иностранцы должны будут пройти тест на COVID-19 не менее чем за три дня до прибытия в страну.

Ранее оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поручил Роспотребнадзору, Росавиации и МИД разработать список стран, с которыми Россия сможет возобновить авиасообщение на первом этапе. Восстановление полётов пройдёт в два этапа.

Накануне СМИ со ссылкой на неопубликованное письмо Роспотребнадзора сообщили , что в список стран, которые откроются для россиян на первом этапе вошли Великобритания, Германия, Венгрия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, а также Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия. При этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который курирует в правительстве вопросы туризма, заявил, что не обладает данными о возобновлении авиасообщения с 13 странами.

10 июля источник ТАСС в авиавластях сообщил, что возобновление международных полётов из РФ возможно только на принципах взаимности и паритета. Соглашения об авиасообщении заключены с каждой страной Евросоюза и подразумевают возможность восстановления полётов в одну из стран, а не во все сразу.

Также стало известно, что московский аэропорт Шереметьево планирует 27 июля возобновить работу терминала D, закрытого 1 апреля в связи с ограничением международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Кроме того, с 15 июля будет восстановлено движение поездов межтерминального перехода аэропорта, писал NEWS.ru.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.