Голикова рассказала, в какие страны РФ будет возобновлять полёты

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала критерии, которыми будет руководствоваться правительство, решая вопрос о возобновлении авиасообщения в ту или иную страну.
Во-первых, рост числа заразившихся коронавирусом не должен превышать там в среднем 1% в сутки. Во-вторых, в течение двух недель в среднем должны заражаться не более 40 человек на 100 тыс. жителей, а коэффициент распространения коронавируса не должен превышать 1.
При этом въезжающие в Россию иностранцы должны будут пройти тест на COVID-19 не менее чем за три дня до прибытия в страну.
Ранее оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поручил Роспотребнадзору, Росавиации и МИД разработать список стран, с которыми Россия сможет возобновить авиасообщение на первом этапе. Восстановление полётов пройдёт в два этапа.
Накануне СМИ со ссылкой на неопубликованное письмо Роспотребнадзора
10 июля источник ТАСС в авиавластях сообщил, что возобновление международных полётов из РФ возможно только на принципах взаимности и паритета. Соглашения об авиасообщении заключены с каждой страной Евросоюза и подразумевают возможность восстановления полётов в одну из стран, а не во все сразу.
Также стало известно, что московский аэропорт Шереметьево планирует 27 июля возобновить работу терминала D, закрытого 1 апреля в связи с ограничением международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Кроме того, с 15 июля будет восстановлено движение поездов межтерминального перехода аэропорта, писал NEWS.ru.
Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.
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