Голикова рассказала о работе медучреждений в новогодние праздники

https://static.news.ru/photo/e5cfd630-48f9-11eb-9f2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медицинские работники и медицинский персонал будут продолжать работать в праздничные дни из-за COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, «ситуация в принципе будет такая же, как и в обычные дни».

Во-первых, все работают, медицинские организации работают, со всем руководством субъектов мы провели селекторные совещания для того, чтобы организовать дежурство, для того, чтобы очень чётко следить за ситуацией, — рассказала она РИА Новости.

Голикова также отметила, что в новогодние каникулы не должна прекращаться вакцинация от коронавируса. Особенно это важно в связи с тем, что вакцина вводится в два этапа. Кроме того, она поручила регионам обеспечить бесперебойные поставки лекарств в аптеки и медицинские организации с 1 по 11 января.

По данным на 28 декабря, медики выявили в РФ 27 787 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах. Общее число заболевших за всё время пандемии достигло 3 078 035. Выздоровели за сутки 20 480 пациентов, общее число вылечившихся составляет 2 471 309 граждан. Кроме того, число умерших от COVID-19 жителей страны за последние сутки увеличилось на 487. Всего от недуга в РФ скончались 55 265 граждан.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Как писал NEWS.ru, россиян необходимо убедить в важности вакцинации от COVID-19. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.