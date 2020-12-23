Голикова рассказала о приросте населения в 11 регионах

https://static.news.ru/photo/1939eae6-4513-11eb-8fcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 11 регионах на 20 декабря фиксируется прирост населения, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Даже сейчас, в таких непростых условиях, которые связаны с COVID, по оперативным данным Росстата на 20 декабря, 11 регионов страны демонстрируют естественный прирост населения, — цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее аудиторы Счётной палаты РФ заявили об увеличении темпов естественной убыли населения в текущем году. В августе естественная убыль населения по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросла более чем на четверть и составила 346,9 тыс. человек.

Как сообщал NEWS.ru, в октябре правительство РФ изменило прогноз по сокращению общей численности населения страны. Согласно данным обновлённого единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, по итогам текущего года численность населения уменьшится на 352 тыс. человек — максимальный показатель с 2006 года (373,9 тыс. человек), а к 2024 году может уменьшиться на 1,2 млн.