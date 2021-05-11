Голикова: локдаун осенью не планируется

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что вводить локдаун в России в осенний период не планируется. Её слова приводит РИА Новости.

Какой локдаун, вы о чём?, - удивилась Голикова, когда её спросили о возможных новых ограничениях.

Тем не менее, по её словам, ситуация в некоторых регионах всё ещё требует особого внимания.

ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией 11 марта 2020 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в китайском городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года. С 14 января 2021 года эксперты ВОЗ почти месяц находились в Китае. Они не смогли определить роль рынка морепродуктов в Ухани в распространении вируса.

Ранее директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев рассказал, что всевозможные локдауны, которые государства вводят для снижения распространения коронавируса, влекут за собой серьёзный экономический ущерб. При этом такие ограничения не дают ощутимых результатов с точки зрения эпидемиологии.