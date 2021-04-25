Голикова рассказала о ходе вакцинации в России

https://static.news.ru/photo/43641ce0-a69f-11eb-93e9-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Первый компонент вакцины против коронавируса получили уже 11,9 млн граждан страны. При этом обе прививки сделаны 7,5 млн россиян, передаёт ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства Татьяну Голикову.

По её словам, темпы вакцинации в регионах продолжают увеличиваться. При этом в праздничные дни, по её словам, ожидается закономерный спад. Подобное наблюдается в периоды любых особых дат календаря.

По словам Голиковой пройти вакцинацию сейчас можно в любом российском регионе.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что при необходимости можно увеличивать интервал между введением первой и второй доз вакцины от коронавируса «Спутник V». С учётом высокого спроса на препарат это может ускорить процесс вакцинации, считает он.

О подобной необходимости ранее заявляли регулирующие органы других стран. В итоге производители препарата сочли такое возможным, но оставили вопрос на усмотрение структур, ответственных за вакцинацию.