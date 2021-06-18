Голикова назвала число вакцинированных россиян

https://static.news.ru/photo/ac771bea-d059-11eb-a376-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Число вакцинированных от коронавирусной инфекции первым компонентом в России увеличилось до 19,7 млн человек, полностью привитых в стране 16,1 млн человек. Об этом заявила заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.
На утро сегодняшнего дня в РФ первым компонентом вакцинированы 19,7 миллиона человек, а обоими компонентами — 16,1 миллиона человек, — цитирует её агентство.
Кроме того, Голикова отметила, что ряд стран готовы принимать россиян, которые сделали прививку российской вакциной «Спутник V».
Ранее Голикова заявила, что смертность в России за 2020 год увеличилась на 18,6%. Всего за 2020 год в стране умерли 2,138 млн человек — на 340,3 тысячи больше, чем годом ранее. По её словам, причиной этого стал коронавирус.