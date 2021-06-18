Голикова назвала число вакцинированных россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Чеков NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Бывший помощник президента Владислав Сурков в интервью Financial Times заявил, что оппозиционера Алексея Навального не должно быть в российской политике. По его словам, политику следует избираться в Германии.

Такое заявление он сделал в ответ на слова журналиста о том, что сторонники Навального не смогут избираться в России, так как его Фонд борьбы с коррупцией (признан властями РФ иноагентом)...