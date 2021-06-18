Голикова рассказала, на что похожи симптомы заболевания индийским штаммом

https://static.news.ru/photo/72df4a26-d05c-11eb-8c93-96000091f725_660.jpg Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/Global Look Press

Симптомы заболевания индийским штаммом коронавируса схожи с простудными, среди них насморк, боль в горле и головная боль. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Мы видим, что публикуют западные учёные, это очень простые симптомы заболевания: это насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль. И всё, — цитирует её агентство.

Она добавила, что люди по привычке используют обычные противовирусные средства, а иногда даже антибиотики принимают, потому что симптомы схожи с простудным заболеванием. По её мнению, это приводит к запущенному состоянию недомогания.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная напомнила, что все симптомы классического COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70–80% случаев. Но у новых штаммов отмечается некоторое изменение спектра клинических проявлений.

Ранее сообщалось, что 30% британцев, которые погибли от заражения индийским штаммом коронавируса, были привиты. Они получили обе дозы препарата.