Голикова рассказала, кого штамм «дельта» поражает в первую очередь

Штамм коронавируса «дельта» обладает более высокой контагиозностью, чаще всего от него страдают россияне от 20 до 49 лет. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передаёт ТАСС.

Наши граждане в возрасте от 20 до 49 лет, которые являются наиболее социально активными, трудоспособными, они и подвергаются в большей степени заболеванию этой новой инфекцией, — сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что в России уже выявлены случаи заражения британским и индийским штаммами. Последний преобладает в Москве, Нижегородской, Саратовской областях. Кроме того, в Санкт-Петербурге всё больше горожан заражаются именно этим штаммом.

При этом Голикова заметила, что в стране не выявлены случаи заражения разновидностью индийского штамма «дельта плюс».

Ранее директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции «дельта-плюс» (B.1.617.2.1), который начал распространяться в Индии, отличается молниеносной заразностью.