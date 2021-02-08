Голикова рассказала, когда в России будут сняты все ограничения

https://static.news.ru/photo/179516d0-6a1a-11eb-8c73-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова высказалась о снятии ограничений в стране, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Она подчеркнула, что они не могут быть сняты полностью до формирования коллективного иммунитета.

Мы говорили, что это необходимость — привить 68,6 млн человек, без учёта граждан, которые уже переболели, и без учёта детей в возрасте до 18 лет. До достижения этих показателей те меры, которые были введены, мы с вами должны соблюдать, — заявила Голикова на брифинге.

Вместе с тем, по её словам, хотя суточные показатели заболеваемости в регионах сильно дифференцированы, в целом ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Голикова прокомментировала также уровень смертности в стране — за 2020 год показатель вырос на 17,9%. Вице-премьер пояснила, что это «избыточная смертность», включающая в себя летальные исходы от коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что профессор вирусологии НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн не согласился с оптимистичным прогнозом пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о сроках возвращения россиян к нормальной жизни. Представитель Кремля заявил, что к середине лета коронавирус в России будет побеждён.

Альтштейн в беседе призвал оценивать успехи в борьбе с распространением коронавируса более сдержанно. По его словам, летом будет заметное снижение заболеваемости. Но по-настоящему «безынфекционной», «безвирусной» жизни этим летом вряд ли можно ожидать.