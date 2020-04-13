Голикова рассказала, когда в Москве может прекратиться рост коронавируса

https://static.news.ru/photo/1330294e-7d8b-11ea-a291-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Москве и Московской области может остановиться в течение ближайших двух недель. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По её словам, 72,3% заболеваний коронавирусом приходится на Москву и Московскую область. Это связано с тем, что российская столица раньше всех вступила в борьбу с COVID-19.

Голикова также считает, что нарастание количества заболевших коронавирусом ожидается на этой неделе и в начале следующей. Он подчеркнула, что тенденция роста составляет от 16 до 18% в зависимости от дня, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что ситуация с распространением COVID-19 меняется не в лучшую сторону. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. Он подчеркнул, что пока в России удаётся действовать на упреждение в борьбе с пандемией. Глава государства отметил, что не исключает задействование министерства обороны в борьбе с COVID-19.

В настоящий момент в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом. Из них 11 513 тысяч заражённых в Москве. От заболевания по всей России излечились 1470 человек, умерли 148.