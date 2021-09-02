Голикова рассказала, когда Россия достигнет коллективного иммунитета

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России коллективный иммунитет от коронавируса может сформироваться уже осенью. Хотя бы один компонент прививки от COVID получили уже 45,4 млн россиян, а 38,5 млн граждан уже завершили полный курс вакцинации. Её слова приводит РИА Новости.

Коллективный иммунитет формируется двумя известными способами: либо человек переболел, либо вакцинировался. Чем больше человек переболеет или вакцинируется, тем быстрее будет достигнут коллективный иммунитет, — рассказала она.

Вице-премьер также отметила, что коронавирус в России относится к особо опасным заболеваниям. По её словам, достижение коллективного иммунитета полностью зависит от сознательности граждан, однако можно предполагать, что необходимый процент людей с антителами будет достигнут к осени. Голикова также добавила, что для достижения нужного показателя надо привить 90 млн россиян.

Ранее Голикова раскрыла подробности о российском здравоохранительном проекте «Санитарный щит»: в его рамках будут созданы лаборатории по изучению и борьбе с заразными вирусами и бактериями.