Голикова рассказала, когда ликвидируются очереди в детских садах

https://static.news.ru/photo/bd6119e4-4f65-11eb-bdb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очереди в российских детских садах будут ликвидированы до конца наступившего года. К окончанию 2021-го на территории страны в эксплуатацию сдадут 767 новых учреждений. Достижение этих показателей как раз и позволит ликвидировать очереди в сады для детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. Об этом во вторник, 5 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что в настоящий момент на очереди в дошкольные учреждения стоят 153 тысячи детей. За прошлый год, отметила Голикова, в РФ в эксплуатацию ввели 828 новых детских сада на 122 тысячи мест. В течение 2021 года в стране начнут работать ещё 767 учреждений. В них смогут ходить 112 тысяч детей.

Регионами-лидерами, которые полностью выполнили план по вводу мест в детских садах в 2020 году стали республика Татарстан, Тюменская, Свердловская, Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ. На ввод в эксплуатацию в 2021–2023 годах будет направлено 35,9 млрд рублей, — цитирует Голикову «Интерфакс».

Как ранее передавал NEWS.ru, фонд помощи детям с орфанными заболеваниями выделит деньги на помощь четырём тысячам детей, которым требуется дорогостоящее лечение. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Сам фонд сформирован с увеличенного НДФЛ для граждан с высоким доходом. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год.