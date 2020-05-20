Голикова рассказала, когда будет принято решение по проведению ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/aa29cc48-9a77-11ea-b052-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Решение по проведению ЕГЭ в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции российские власти примут в ближайшее время. Эту информацию 20 мая сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Она рассказала об этом во время совещания в Совфеде. Голикова также отметила, что более 70 регионов России уже оснастили места проведения экзаменов специальными средствами индивидуальной защиты.

Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время, но по информации субъектов РФ, которую мы сейчас аккумулируем, более 70 регионов подтвердили уже сегодня готовность к оснащению пунктов проведения ЕГЭ соответствующими средствами индивидуальной защиты, — цитирует зампреда правительства РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) не планируется упрощать, несмотря на сложившуюся ситуацию с коронавирусом.

Об этом сообщила руководитель Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), подведомственного Рособрнадзору, Оксана Решетникова.