Голикова рассказала о росте смертности в июне

По данным Росстата, смертность в России в июне выросла на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

По оперативным данным, в июне 2021 года в связи с резким подъёмом заболеваемости, вызванным распространением нового штамма коронавирусной инфекции «дельта», смертность по сравнению с июнем прошлого года возросла на 13,9%, — цитирует её агентство.

Голикова также отметила, что по данным ведомства, смертность в мае 2021 года снизилась на 3,6% относительно показателя за апрель 2021-го и на 6,1% относительно мая прошлого года, когда наблюдался пик коронавирусной инфекции уханьского штамма.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что несмотря на подвижки в борьбе с коронавирусом, достигнутые мировым сообществом, в настоящее время пандемия находится в очень опасной стадии.