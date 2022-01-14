Голикова рассказала, как иностранцы могут получить ковид-сертификат в РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что иностранные граждане, которые переболели коронавирусом или сделали прививку зарубежными вакцинами, смогут получить в России ковид-сертификат на полгода, сообщает ТАСС. Для этого им нужно предъявить положительный тест на антитела.

Иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может приехать в РФ и так же пройти тест на антитела, и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев, если такие антитела у него будут подтверждены, — сказала она.

Она добавила, что такое положение действует в условиях отсутствия взаимного признания сертификатов о вакцинации между странами.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест решили отправить на доработку. По его словам, соответствующий вопрос планируется обсудить в понедельник, 17 января, на Совете Государственной думы.

Голикова сообщила, что ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в него будет внесён ряд поправок. Она отметила, что рассмотрение инициативы во втором чтении было решено отложить из-за «высокой неопределённости» развития эпидситуации.