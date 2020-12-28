Голикова привилась от COVID-19 в ходе клинических исследований вакцины

https://static.news.ru/photo/9b684abc-4914-11eb-aa57-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что привилась от коронавируса ещё на стадии клинических исследований российской вакцины.

Мне никто не приказывал, это было моё личное желание, — пояснила она в эфире программы «Познер» на Первом канале.

По словам Голиковой, она сочла важным для себя «понять, насколько действенный продукт». Чиновница отметила, что после прививки её организм стал вырабатывать антитела.

Вице-премьер добавила, что от коронавируса привились и многие её знакомые, в том числе и те, кто не является абсолютными приверженцами вакцинации в обычной жизни.

По мнению Голиковой, продолжение вакцинации населения от коронавируса позволит к весне улучшить эпидемиологическую ситуацию. Она подчеркнула, что в новогодние праздники вакцинация должна продолжаться. Особенно это важно в связи с тем, что процедура проводится в два этапа.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Как ранее писал NEWS.ru, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что россиян необходимо убедить в важности вакцинации от COVID-19. По его словам, убеждённость некоторых граждан в том, что инфекция их не затронет или они приобретут иммунитет, переболев коронавирусом в лёгкой форме, не имеет научного обоснования.