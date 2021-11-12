Голикова приравняла документ о вакцинации к паспорту

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что сертификат вакцинации от коронавируса должен стать таким же документом, как паспорт, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. По её словам, коллективного иммунитета к COVID-19 нужно достичь в кратчайшие сроки.

Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации, — заявила зампред правительства.

Она отметила, что коллективного иммунитета к коронавирусу нужно достичь «в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в стране».

Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 123, до 8 992 595. Число летальных исходов увеличилось на 1235 против 1237 днём ранее, до 252 926. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 645, до 7 720 962.

Большинство новых случаев зафиксировано в Москве. В российской столице за последние 24 часа заразились 5183 человека против 6240 днём ранее. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%. Число летальных исходов возросло на 96 против 94 днём ранее. Всего в городе умерли 32 495 человек (1,72% всех заразившихся).