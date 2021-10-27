Голикова предупредила об уходе врачей из профессии из-за пандемии COVID-19

Врачи больше других групп населения подвержены последствиям COVID-19, что может стать причиной их ухода из профессии из-за выгорания во время работы в пандемию. Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, в настоящее время наблюдается «отрицательный баланс» по притоку кадров в здравоохранение, передаёт ТАСС.

Достаточно большому количеству наших врачей пришлось [получать] дополнительное образование для того, чтобы уходить работать в красные зоны… Врачи, которые сегодня работают, и медицинский персонал, который сегодня работает в красной зоне, кратно подвержены последствиям ковида. И я не исключаю, что коллеги просто будут уходить из профессии, потому что происходит профессиональное выгорание, — заявила она.

Голикова уже отмечала, что основной проблемой здравоохранения в стране является дефицит кадров. Именно этот фактор во многих регионах определяет уровень доступности медицинской помощи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что студентов 4-го и 5-го курсов медицинских вузов следует направлять для прохождения практики в больницы, где лечат заразившихся коронавирусом. Свою инициативу градоначальник объяснил нехваткой кадров в стационарах. При этом он добавил, что не видит смысла в переводе врачей из одного региона в другой