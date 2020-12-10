Голикова предрекла повышение уровня смертности в России

https://static.news.ru/photo/21f5efb2-3b0a-11eb-8907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти ожидают повышение показателей смертности в стране в ноябре и декабре этого года. Об этом заявила в ходе брифинга вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Учитывая все факторы, которые мы сегодня анализируем и которые мы продолжаем выявлять, а также традиционное повышение смертности в зимнее время года, которое наблюдается по результатам всех статистических данных предыдущих лет, мы ожидаем повышение показателей смертности в ноябре и декабре текущего года, — цитирует РИА Новости Голикову.

По её словам, показатель общей смертности за 10 месяцев текущего года в России на 9,7% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Политик также подчеркнула, что статистика смертности пациентов с коронавирусом не скрывается, а регулярно публикуется.

Как писал NEWS.ru, Голикова заявила, что данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом являются достоверными. Также достоверные данные предоставляет Росстат. По её словам, российские власти никогда не скрывали информацию о смертности от COVID-19.

Ранее российское издание «Медиазона» заявило , что данные по смертности от коронавируса могут быть занижены в два раза. Журналисты сравнили официальные сводки от оперативного штаба и сведения из закрытого Информационного центра по мониторингу с 31 марта по 22 ноября. Оказалось, что на койках под ковидных больных за это время умерли 75 тысяч пациентов. При этом, по данным Роспотребнадзора, ведомство насчитало 36 тысяч умерших с диагнозом «коронавирус».