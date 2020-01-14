https://static.news.ru/photo/7e28e57c-36c0-11ea-8431-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минпросвещения, Минтруду, Минздраву и МВД сформировать рабочую группу для того, чтобы проанализировать законодательные нормы по лишению и ограничению родительских прав и возможности изъятия ребёнка из семьи.

В настоящее время МВД работает над поправками, которые позволят сотрудникам органов изымать ребёнка из семьи при прямой угрозе его жизни и здоровью.

Создать группу необходимо до 24 января. Все предложения по внесению изменений в закон по регулированию полномочий ведомства должны предоставить до 1 июля, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, члены президентского Совета по правам человека направили Владимиру Путину предложения с новыми правилами изъятия из семьи ребёнка или родителя. Документ предлагает ориентировать органы опеки на помощь семье в преодолении кризиса, устранение угрозы и возврат ребёнка родителям.