Голикова поручила обеспечить средствами диагностики больных диабетом

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Вице-премьер России Татьяна Голикова дала поручение Минздраву проработать вопрос обеспечения больных сахарным диабетом 2-го типа тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови в полном объёме до 1 декабря 2020 года, следует из протокола по итогам заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Минздраву проработать вопрос обеспечения больных сахарным диабетом 2-го типа, получающих инсулинотерапию, диагностическими средствами, — говорится в документе.

Рекомендации по обеспечению средствами диагностики для больных сахарным диабетом 1-го типа также должны быть направлены в регионы до 1 декабря 2020 года, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что около 20% российских пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями сталкиваются с сахарным диабетом. Об этом сообщил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

Он подчеркнул, что и у здоровых людей, и у тех, кто имеет предиабет, давление не должно превышать 130/80 мм ртутного столба.