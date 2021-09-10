Голикова: полностью привились от коронавируса почти 40 млн россиян

Прививки двумя компонентами вакцины от коронавируса в России сделали 39,8 млн человек, первую дозу поучили 46,5 млн человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

Первым компонентом вакцины от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 миллиона наших граждан, двумя — 39,8 миллиона, — отметила вице-премьер.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. Россияне могут привиться от смертоносной инфекции любой и четырёх доступных отечественных вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Кроме того, в июле в стране началась ревакцинация от коронавируса.

Ранее стало известно, что в связи с пандемией коронавируса сотрудникам МВД запрещено покидать территорию России. Существует список из 15 стран, куда полицейским разрешено ездить на отдых, но из-за COVID не выпускают и туда.