Голикова: почти все регионы ввели QR-коды для посещения общественных мест

Почти все регионы России ввели QR-коды для посещения общественных мест в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, ситуация по COVID осложнилась в десяти регионах. Её слова приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Практически все регионы России уже ввели QR-коды на посещение госучреждений, предприятий общественного питания, культурных учреждений, — отметила Голикова.

Вице-премьер РФ подчеркнула, что важно проверять подлинность этих QR-кодов (код сертификата вакцинации или код теста ПЦР). В десяти регионах ситуация с коронавирусом намного хуже, чем в других.

Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тува, Чувашия, — добавила политик.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом.

За минувшие сутки в России выявлено 40 735 новых случаев коронавируса. Скончалось 1192 человека, выздоровели 28,6 тысячи человек, бессимптомно болезнь протекала в 9,3% случаев.