«Голикова панику наводит»: Сатановский оценил работу властей при пандемии

https://static.news.ru/photo/24021daa-9d6f-11ea-b6dd-fa163e074e61_660.jpg Евгений Сатановский Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Политолог Евгений Сатановский заявил, что в управлении Россией в условиях распространения коронавируса прослеживается полный «бардак». По его словам, это видит и президент Владимир Путин.

Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам, — цитирует Сатановского MK.RU.

Политолог также отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин действует очень успокаивающе, а его предшественник на посту главы правительства Дмитрий Медведев «всегда выступает не к месту».

Но присутствие на своих местах Сергея Лаврова и Сергея Шойгу успокаивает — значит «завтра» в стране настанет, — считает эксперт.

Однако, по мнению Сатановского, половина остального правительства убеждает в обратном, и когда в стране начинают рассказывать про будущее, то «до него хочется не дожить».

Публицист назвал период пандемии COVID-19 в России «холодной весной 2020 года».

Ранее NEWS.ru сообщал, что коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал доклад «Новые элиты для нового человечества». В документе разобрана нынешняя политическая система России. Эксперты отмечают, что отечественные элиты привыкли работать, обращая внимание на систему личных отношений внутри вертикали власти, при этом игнорируя позиции политических партий и общественное мнение.