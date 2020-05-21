Голикова: озвученная Путиным дата ЕГЭ останется неизменной

https://static.news.ru/photo/16163154-9b67-11ea-94c9-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду, что ЕГЭ состоится в сроки, объявленные ранее президентом РФ Владимиром Путиным. Эта дата, по её словам, отныне «прибита гвоздём к стене».

Я услышала обеспокоенность от коллег, которые выступали <...> по поводу того, что, с одной стороны, вы наконец-то объявили дату ЕГЭ. Надеемся, что она с учётом эпидобстановки «прибита гвоздём к стене», — цитирует её РИА Новости.

Голикова отметила, что пока до конца не ясно, как будет проходить экзамен. Поправки, регулирующие особенности государственной итоговой аттестации за 9-й и 11-й классы в условиях пандемии, будут приняты 22 мая, подчеркнула вице-премьер.

Как писал NEWS.ru, школьный ЕГЭ стартует 29 июня во всех регионах. По словам президента Владимира Путина, его проведут только для поступающих в вузы. Остальные выпускники школ получат аттестаты без сдачи ЕГЭ.