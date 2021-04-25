Голикова рассказала, как отказ от работы в «майские» скажется на зарплате

https://static.news.ru/photo/da216bc0-a694-11eb-936c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что предприятия сами будут определять порядок работы в праздничные дни с 4 по 7 мая. При этом она уточнила, что отказ сотрудников от работы в эти даты не будет являться основанием для невыплаты зарплат. Её слова приводит ТАСС.

Указанные решения должны оформляться приказом или решением соответствующего органа, локальным нормативным актом организации для того, чтобы четко определить порядок работы, — сказала она.

Вице-премьер также отметила, что работодатель обязан выплатить сотрудникам зарплаты до того, как наступят праздники. Согласно трудовому законодательству РФ, сделать это нужно именно заблаговременно, если день выплаты приходится на праздничный или нерабочий день.

Голикова напомнила, что решение о нерабочих днях было принято с целью сокращения распространения коронавирусной инфекции на территории РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как будут работать некоторые предприятия в майские праздники. По его словам, если в организации принят ненормированный график, то сотрудники продолжат работу.