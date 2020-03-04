https://static.news.ru/photo/b96f82b0-5e18-11ea-8155-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти не скрывают настоящее количество случаев заболевания коронавирусом в России. В социальных сетях появляются фейковые сообщения о достаточно большом количестве инфицированных. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

Оперативный штаб и правительства РФ, все органы, которые курируют эту ситуацию, также регионы ведут строгую работу по профилактике, — отметила Голикова.

По её словам, на российской территории выявлено три случая заболевания. Ещё три больных было эвакуировано с лайнера Diamond Princess в Японии, передаёт ТАСС.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус. Он сошёл на берег ещё 25 января в Гонконге. А власти Японии по прибытии судна поставили его на карантин и в течение двух недель не выпускали на берег около 3,7 тысячи человек из 50 стран.

Как сообщил NEWS.ru, всего на борту лайнера было 10 россиян. В страну вернулись восемь человек (двое лететь отказались), у троих из эвакуированных выявлен новый коронавирус. Все они чувствуют себя хорошо: заболевание протекает в лёгкой форме.