Власти не скрывают настоящее количество случаев заболевания коронавирусом в России. В социальных сетях появляются фейковые сообщения о достаточно большом количестве инфицированных. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова.
Оперативный штаб и правительства РФ, все органы, которые курируют эту ситуацию, также регионы ведут строгую работу по профилактике, — отметила Голикова.
По её словам, на российской территории выявлено три случая заболевания. Ещё три больных было эвакуировано с лайнера Diamond Princess в Японии,
Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус. Он сошёл на берег ещё 25 января в Гонконге. А власти Японии по прибытии судна поставили его на карантин и в течение двух недель не выпускали на берег около 3,7 тысячи человек из 50 стран.
Как сообщил NEWS.ru, всего на борту лайнера было 10 россиян. В страну вернулись восемь человек (двое лететь отказались), у троих из эвакуированных выявлен новый коронавирус. Все они чувствуют себя хорошо: заболевание протекает в лёгкой форме.
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