https://static.news.ru/photo/99977de4-2312-11ea-b93a-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разница в зарплатах медиков в различных регионах связана с тем, что их оклады формируются не только на уровне субъекта Федерации, но и руководителями предприятий на местах. Так ситуацию с кратными отличиями в окладах врачей прокомментировала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

По её словам, регионы не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляет комиссия по социально-трудовым отношениям при правительстве.

К сожалению, в ряде регионов эти рекомендации не выдерживаются. И та разница, которая сложилась сегодня по оплате труда внутри региона, связана с различными порядками установления внутри региона, — приводит слова Голиковой ТАСС.

Вице-премьер напомнила, что президент Владимир Путин поручил унифицировать процесс формирования оплаты труда. Это решение можно будет реализовать после поправок, которые будут приняты в Трудовой кодекс, не позднее сентября 2020 года, уточнила Голикова.

Она также сообщила, что для первичного звена здравоохранения решено вывести из системы формирования материальных ресурсов сложные методы диагностики, в том числе компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, на них выделены отдельные финансовые ресурсы. Таким образом, высвобожденные средства можно будет направить на зарплатный фонд и закупку расходных материалов, пояснила замглавы правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что в регионах России сохраняется большой разброс в зарплатах младшего медицинского персонала. Доходы разнятся от 22 тысяч рублей до почти 92 тысяч, следует из данных Росстата. Помимо этого, остаётся несправедливой дифференциация в формировании зарплат рядовых и главных врачей. О необходимости ликвидировать её на большой пресс-конференции говорил президент Владимир Путин, он также предложил увеличить базовую ставку.