Голикова объяснила, почему границы остались закрыты на праздники

https://static.news.ru/photo/b74d7718-7b26-11eb-836a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти учли опыт неправильных решений 2020 года, поэтому страна не стала расширять список государств, с которыми возможно авиасообщение, перед праздничными днями — 23 февраля и 8 марта. Об этом в разговоре с журналистами сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По её словам, когда в прошлом году Европа уже «полыхала», россиян просили воздержаться от поездок. Однако многие отправились в страны, которые были закрыты на фоне распространения коронавирусной инфекции. Сейчас у РФ есть опыт работы в подобной ситуации. Понятно, отметила Голикова, что в настоящий момент положение дел другое, однако во избежание прошлых ошибок Россия не стала дополнительно открывать границы перед праздниками.

По словам вице-премьера, 2 марта медики выявили первого пациента, который в конце прошлого года привёз с собой коронавирус из Милана.

Это точка отсчёта, от которой у нас довольно быстрыми темпами по нарастающей, а мы ведём свой отсчёт от 16 марта 2020 года, стала серьёзно нарастать заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, — цитирует Голикову ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, грядущим летом россиянам будет сложно отправиться путешествовать по Европе или по другим континентам, поэтому планировать отпуск лучше внутри страны. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.